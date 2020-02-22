شكرا لقرائتكم خبر عن بنك ناصر الاجتماعي يطلق حساب «حماية» لعديمي وناقصي الأهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرحت الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بأنه في ضوء الدور المنوط به بنك ناصر كأول كيان اقتصادي اجتماعي في مصر والشرق الأوسط يهدف إلى تحقيق التكافل الاجتماعي لجميع افراد المجتمع بلا استثناء ولاسيما حماية الاسرة المصرية؛ لذلك أصبح من الطبيعي ان يمتد دوره بالاشتراك في منظومة إيداع وإدارة أموال عديمي وناقصي الأهلية أو الغائبين وما في حكمهم وذلك بتدشين «حساب حماية».

وأضافت القباج، أنه تمت موافقة وزارة العدل على طلب البنك بالانضمام إلى المنظومة والتي تمكن الأولياء والأوصياء والوكلاء عن هذه الفئة التعامل في شأن تلك الأموال من خلال كافة الأوعية الادخارية والحسابات المصرفية المعمول بها لدي البنك «حساب جاري- دفتر استثماري- ودائع استثمارية لآجل».

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وعن مميزات حساب «حمايه» أفاد الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك ،ان الحساب ينقسم إلى شقين الأول عبارة عن حساب جاري «دفتر استثماري تحت الطلب وقد حقق البنك تفوق ملحوظ على سائر البنوك العاملة في مصر، حيث ان هذا الحساب يحصل على أعلي عائد تنافسي بمصر يقدر ب12.5% سنويا وفقا لآخر نتائج اعمال للبنك عن العام المالي 2018/2019 وسوف يتم منح هذا الحساب 0.5% بالزيادة عن العائد المعلن بالبنك بعد الاعتماد النهائي لميزانية البنك وفقا لنتائج اعمال البنك في نهاية كل سنة مالية والشق الثاني عبارة عن أوعية ادخارية ذات العوائد الشهرية والربع سنوية والسنوية والتي تتراوح العائد عليها ما بين 10.5% وحتي 12.75%.

بالإضافة إلى تخصيص موظف مختص داخل كل فرع من فروع البنك والتي تبلغ 94 فرعا منتشرة في كافة محافظات الجمهورية لتقديم الخدمة لهم ويمكن لهذه الفئة التعامل من منظومة الصارف الآلي المنتشرة في فروع البنك بجانب اشتراك البنك في خدمة بنوك مصر 123وبذلك سيتم تعامل هذه الفئات من خلال ماكينات الصارف الآلي لكافة بنوك مصر المنتشرة بربوع الجمهورية والبالغ عددها 11754ماكينة مما يدمج هذه الفئات ضمن منظومة الشمول المالي.

واشار «فاروق» إلى أن تلك الفئة سوف تحصل على كافة الإمتيازات الموجودة ببرامج الحماية الاجتماعية المعمول بها من خلال وزارة التضامن الاجتماعي مثل برامج حماية ذوي الاعاقة ودور الرعاية ومبادرة حياة كريمة.