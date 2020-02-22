شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تتفقد أعمال التطوير بالمبنى البحري بمستشفى بورسعيد العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان، محافظ بور سعيد، والدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية للتأمين الصحي الشامل، اليوم السبت، أعمال تطوير ورفع الكفاءة الجارية بالمبنى البحري بمستشفى بور سعيد العام، في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديد ببورسعيد.

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وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تفقدت أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالمبنى البحري بمستشفى بور سعيد العام، والذي يدخل مع مستشفيي المبرة و30 يونيو، ضمن المرحلة الثانية لتطبيق المنظومة الجديدة بالمحافظة.

وأضاف «مجاهد» أن المبنى البحري بمستشفى بور سعيد العام يضم وحدة قسطرة جديدة بالإضافة إلى زيادة عدد الأسرة، وذلك لرفع الطاقة الاستيعابية للمستشفى، لتقديم خدمة طبية بأعلى جودة للمواطنين، لافتًا إلى أن الوزيرة استمعت إلى شرح مفصل من الشركة المنفذة لأعمال التطوير، وشددت على سرعة الانتهاء من جميع أعمال التطوير ورفع الكفاء الجارية بالمستشفى وفقا للمواعيد المحددة وباعلي معايير الجودة.

وتابع أن الوزيرة حرصت على الاستماع لآراء المرضى في تطبيق المنظومة الجديدة الذين أشادوا بما يتلقونه من خدمة طبية مميزة.

وزيرة الصحة تتفقد أعمال التطوير بالمبنى البحري بمستشفى بورسعيد العام