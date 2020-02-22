شكرا لقرائتكم خبر عن بعد جولة تفقدية.. رئيس «الأعلى للآثار» يكشف آخر ترتيبات افتتاح متحف الغردقة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور مصطفي وزيري رئيس المجلس الآعلي للآثار، لـ«المصري اليوم» عن موعد الافتتاح الرسمي لمتحف الغردقة، حيث من المنتظر افتتاحه السبت المقبل، وسط حضور كبير للاعلام المحلي والدولي بحضور الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار.

وأكد وزيري خلال جولته التفقدية بالمتحف أنه تم تزويد المتحف بمجموعة كبيرة من المجوهرات والمعروضات الذهبية الخاصة بأسرة محمد على، والتي يتم عرضها لاول مرة بمعرض متحفي.

وتفقدت لجنة من خبراء ومسؤولي وزارة السياحة والاثار برئاسة الدكتور نصطفي وزيري رئيس المجلس الأعلي للآثار المراجعة الأخيرة على فاترينات معروضات متحف الغردقة، وذلك قبل أيام من قيام الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بافتتاحه أمام الزيارة، وقرر خبراء وزارة الاثار والسياحة إجراء تعديلات بسيطة على فاترينات معروضات متحف الغردقة.

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وتابع وزيري: «معروضات متحف الغردقة تظهر الجمال والرفاهية في الحضارة المصرية عبر العصور وتجسد وسائل الراحة في المنازل، وأثاثها وأدوات الزينة، التي استخدمها المصري القديم، من زينة شعر وملابس وكريمات وعطور وإكسسوارات، كما يتضمن العرض المتحفى المظاهر الرياضية كالصيد النيلي والبري، إلى جانب الآلات الموسيقية، وصور من حفلات بها رقص وعزف، بداية من العصر الفرعوني، حتى العصور الحديثة».

يذكر أن متحف الغردقة هو أول شراكة مع القطاع الخاص لإقامة متخف للآثار بنظام تقاسم عائد الزيارة وتتولي وزارة السياحة والآثار وحدها، عملية الإدارة والإشراف على المتحف، ويحوي المتحف نظم إضاءة حديثة، ونظام تأمين يراعى كافة الاشتراطات، وهو مجهز بأحدث الكاميرات وأجهزة الإنذار.

من جانبه، أكد المهندس خالد محفوظ، المُنفذ للمتحف بنظام الشراكة مع وزارة الآثار، أن تكلفة إقامة المتحف١٦٠ مليون جنيه ويقام على مساحة ١٠ الاف متر بها ٣ آلاف متر لمبني المتحف، كاشفا عن تقديم احدث الخدمات العالمية في مجال المتاحف لزوار متحف الغردقة وتقديم الخدمة الصوتية بمختلف اللغات وتطبيق الحجر الاليكتروني من الخارج وتوفير ماكينة لقراءة تذاكر الحجز الاليكتروني وتخفيضات ٥% للمجموعات السياحية وتطبيق نظام الجرد الاليكتروني كاول متحف في مصر وتقديم عروض فنية لمختلف الفنون المصرية بالاضافة إلى عروض الصوت والضوء بنظام الهولوجرام.

كما من المقرر أن تقوم إدارة المرور بوضع اللوحات واللافتات المرورية بمختلف الطرق بمدينة الغردقة لتحديد طيفية الوصول للمتحف بالإضافة إلى وصع بوسترات للمتحف بالمطار.

معروضات متحف الغردقة

معروضات متحف الغردقة

معروضات متحف الغردقة

معروضات متحف الغردقة

معروضات متحف الغردقة

معروضات متحف الغردقة