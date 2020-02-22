شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس اليوم.. وتحذير من «الأرصاد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم السبت، طقسا مائلا للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية، معتدلا على شمال الصعيد، دافئا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء.

كما يتوقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري، خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، متوسطة على السواحل الشمالية الغربية، والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، نشطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على السواحل الشمالية الغربية، كما توجد شبورة صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة، وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

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وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «10 – 17»، الإسكندرية «11 – 17»، قنا «8- 23»، الأقصر «10- 23»، وأسوان «13 – 23».

من جانبه قال الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية، إن الثلاثة أيام المقبلة من غداً السبت وحتى الاثنين ستشهد أمطار وانخفاض في درجات الحرارة .

ورداً على سؤال عن ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة وشعور المواطنين بأن هناك ساعة حر وساعة برد، حيث كانت العظمي في القاهرة أمس الجمعة 21، بينما السبت 17 درجة مئوية قال عطا في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: يرجع ذلك لحسب مصدر الكتلة الهوائية والتي يكون مصاحب لها ارتفاع أو انخفاض في درجات الحرارة، فإذا كانت الكتلة الهوائية قادمة من اتجاه الشمال أو مركباته يكون هناك انخفاض، وإذا كانت قادمة من اتجاه الجنوب أو أحد مركباته سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة.

وأضاف المتحدث الاعلامي أن من المعلوم أن شمال جمهورية مصر بارد وجنوبها ساخن مشيرا أن الرياح كعنصر من عناصر الرصد الجوي لها سرعة واتجاه ولكن الذي يؤثر أكثر لدينا هو الاتجاه وهو الذي يحدد برودة الطقس أو ارتفاع درجات الحرارة أو الرطوبة والأتربة.