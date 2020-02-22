شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة طبية مصرية في جنوب السودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقوم قافلة طبية مصرية لقياس حدة الإبصار بزيارة إلى العاصمة الجنوب سودانية جوبا خلال الفترة من ١٧ إلى ٢٦ فبراير الجاري، بهدف إجراء عمليات المسح الطبي اللازمة على طلبة المدارس وتقديم ٢٠٠٠ نظارة طبية مجانية للطلبة في جنوب السودان، وذلك في إطار مبادرة مصر أفريقيا لوزارة الصحة والسكان.

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وأوضح السفير د. محمد قدح، سفير مصر لدى جنوب السودان، أن القافلة الطبية تقوم بزيارة المدارس الابتدائية والثانوية يوميًا مصطحبة معها أحدث الأجهزة في مجال قياس الإبصار.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي هو مساعدة الطلبة الجنوب سودانيين الذين يعانون من مشكلات في الإبصار، وذلك بما يساهم في تحسين أدائهم التعليمي ويُيَسر حياتهم الاجتماعية.

كما أكد السفير المصري على أن إرسال هذه القافلة الطبية يأتي في ضوء العلاقات المتميزة التي تربط مصر بجنوب السودان، مبرزاً ما يعكسه هذا أيضاً من حرص الدولة المصرية على تقديم يد العون للأشقاء في جنوب السودان.

قافلة طبية مصرية في جنوب السودان

قافلة طبية مصرية في جنوب السودان