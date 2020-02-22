شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لـ«بشير 21» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجى ذى المستويين «بشير 21»، والذى ينفذه أحد تشكيلات الجيش الثانى الميدانى، ويستمر عدة أيام، ويأتى فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

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وبدأت المرحلة الرئيسية بتنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة، التى تضمنت عرض التقارير والقرارات، ثم إجراء تنظيم تعاون لجميع عناصر تشكيل المعركة، وأعقب ذلك مرور رئيس أركان حرب القوات المسلحة على مراكز القيادة والسيطرة للفرقة.

وظهر خلال المرحلة ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالى عالٍ، فضلًا عن المهارة فى استخدام أحدث وسائل التعاون والسيطرة الفنية والإدارية لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء مراحل المعركة.

ونقل «فريد» تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، إلى رجال الجيش الثانى الميدانى.