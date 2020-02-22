شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يتابع سحب باخرة سياحية عقب شحوطها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، أمس، أعمال سحب إحدى البواخر السياحية، عقب شحوطها بالناحية الشرقية بنهر النيل، أثناء اتجاهها إلى القاهرة، قادمة من أسوان، بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية والإنقاذ النهرى وحماية النيل.

وحرص المحافظ على الاطمئنان على جميع السائحين داخل الباخرة، حيث استقل معدية، تابع من خلالها أعمال السحب، كما التقى بعدد من السائحين المتواجدين على متن الباخرة، مقدمًا اعتذاره عن هذا الموقف الطارئ الذى تعرضوا له. وأشار إلى تنسيق الجهود بين جميع القطاعات لمواجهة هذا الموقف الطارئ، ووجّه المحافظ مسؤولى النقل النهرى باتخاذ جميع الإجراءات تجاه أى قائد باخرة أو عائمة سياحية لا يلتزم بخط السير الملاحى الآمن، مشددًا على ضرورة التزام البواخر السياحية بتعليمات وإرشادات النقل النهرى لضمان أعلى درجات السلامة والأمان للمواطنين والسائحين، كما وجّه مسؤولى حماية النيل باستمرار أعمال تكريك وتطهير المجرى النهرى لتجنب وقوع أى شحوط مستقبلى للبواخر السياحية والفنادق العائمة.