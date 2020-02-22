شكرا لقرائتكم خبر عن بحث التعاون مع «فولفو» فى «الحافلات السريعة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار الفريق كامل الوزير، وزير النقل، مصانع شركة «فولفو» فى مدينة جوتنبرج فى السويد، حيث كان فى استقباله رئيس الشركة، حاكان أجنڤال، ونائب رئيس الشركة، دان بيترسون، إضافة إلى عدد من أعضاء مجلس الإدارة ومسؤولين من الحكومة السويدية.

وتفقد «الوزير» مصانع الشركة، واطلع على أحدث التكنولوجيات وعمليات التصنيع المختلفة فيما يتعلق بالحافلات وعربات النقل، وتم التباحث حول التعاون بين مصر وشركة فولفو، اتصالا بالطفرة التى تشهدها مصر حاليًا فى مجالى الطرق والمواصلات، ومن منطلق انفتاح مصر للتعاون مع المؤسسات والشركات العالمية، ومنها شركة فولفو.

وتم التباحث حول التعاون لإنشاء نظام الحافلات السريعة «BRT» فى مصر، نظرا لفاعليتها فى ربط المدن الذكية مع المحاور المختلفة وتحقيقها لعنصر السرعة فى التنفيذ وتكلفتها الاقتصادية مقارنة بوسائل النقل المختلفة.

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وقال وزير النقل، فى تصريحات صحفية، إن مصر تتوسع فى تطوير وسائل النقل الجماعى لتقليل الضغط على الطرق، ومخطط تنفيذ مشروع «BRT» على الطريق الدائرى بالقاهرة الكبرى فور الانتهاء من رفع كفاءته وتطويره ليصبح 8 حارات على الأقل.

وأضاف «الوزير» أنه يتم سنوياً تحديد أكثر 10 طرق وقوعاً للحوادث على مستوى شبكة الطرق التابعة لوزارة النقل، ويتم دراسة أسباب حدوث هذه الحوادث حتى يتسنى إجراء عمليات الصيانة والتطوير لها حال احتياجها.

وأوضح أن مصر فى خطتها تعمل على 4 محاور مختلفة، وهى الاهتمام بتصميمات الطرق ومستخدم الطريق وتفعيل القانون وإجراءات السلامة، مع التأكيد على ضرورة توافر هذه المعايير فى وسائل النقل المختلفة، مع عرض للإنجازات التى تم تحقيقها فى هذا المجال.

وأشار وزير النقل إلى أنه بحث خلال فعاليات المؤتمر الوزارى العالمى الثالث للسلامة على الطرق، والذى انعقد فى مدينة ستوكهولم، مع وزير البنية التحتية السويدى، توماس إيرونيس، فرص التعاون المشتركة للاستفادة من الخبرات السويدية فى مجالى النقل وسلامة الطرق، والاقتراب من تطبيق الرؤية الصفرية للحد من الوفيات والإصابات على الطرق بدعم من السويد، وبالأخص على مستوى الأكاديمية السويدية للرؤية الصفرية لتكون مصر أول دولة على مستوى قارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، التى تستفيد من برامج الأكاديمية، إضافة إلى بحث استثمارات الشركات السويدية المختلفة وعلى رأسها Volvo وScania للتعاون مع مصر فى مجالات النقل وسلامة الطرق عن طريق مشروع الحافلات السريعة BRT. كما حرص وزير النقل على استعراض التطور الذى وصلت إليه مصر فى مجال تصميمات وبناء الطرق وتطوير قطاع النقل والآليات التى تقوم الحكومة المصرية بتطبيقها للوصول إلى مستويات متقدمة فى هذه المجالات.

كما تم توجيه الدعوة لوزير البنية التحتية السويدى، لزيارة مصر للتعرف على المشروعات القومية المصرية التى تم إنشاؤها مؤخرا، وقد رحبت السويد من جانبها بمشاركة خبراتها مع الجانب المصرى للتنويع بين عناصر النقل وتطبيقات سلامة النقل والتكنولوجيا وعلى رأسها تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس.