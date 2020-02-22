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وزيرة الثقافة تشهد احتفالات ليلة التعامد

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محمود ملا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، مساء الجمعة، فاعليات الاحتفال بليلة تعامد الشمس بمعبد أبوسمبل، والتى أحياها 400 فنان وفنانة يمثلون 23 فرقة فنون دولية ومحلية منها 13 فرقة أجنبية وعربية و11 فرقة مصرية، وذلك بساحة معبد أبوسمبل جنوب مصر.

وتتجه أنظار العالم مع شروق شمس غد السبت، إلى أقصى جنوب مصر حيث معبد أبوسمبل بمحافظة أسوان، لمتابعة ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بالمعبد الكبير للملك الفرعونى رمسيس الثانى، وهى الظاهرة الفلكية النادرة التى سجلها المصريون القدماء بأبوسمبل وتتكرر مرتين كل عام 22 فبراير / أكتوبر.

وكانت قد انطلقت فعاليات الاحتفال بمهرجان تعامد الشمس يوم 16 فبراير الماضى وتستمر حتى غداً 22 فبراير الحالى، وسط أجواء احتفالية وحضور جماهيرى كبير من أهالى المحافظة والتى افتتحت فاعليات مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون فى دورته الثامنة بمسرح فوزى فوزى الصيفى بمدينة أسوان، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وعدد من التنفيذيين وقيادات محافظة أسوان.

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