الداخلية توجه قافلة خدمية وطبية إلى 6 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت وزارة الداخلية قافلة خدمية وإنسانية وطبية استهدفت عدد من القرى والمناطق الأكثر احتياجاً بنطاق محافظات (الإسكندرية، الإسماعيلية، الأقصر، البحيرة، بورسعيد، سوهاج، أسيوط).

وتم توزيع المساعدات العينية (بطاطين، عبوات مواد غذائية متنوعة بالمجان) على المواطنين، كما تم توقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وفى إطار حرص الوزارة على اعتماد كافة الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهوله ويسر، فقد تم استخراج الأوراق الثبوتية لعدد من المواطنين من قاطني تلك المناطق.

جاء ذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديريات الأمن وقطاعات (الأحوال المدنية – الخدمات الطبية – المشروعات والتنمية "منظومة أمان") لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين قاطني تلك المناطق.

وقد لاقى ذلك قبولاً واستحسانا من الأهالي مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.