بداخلها "مشغولات ذهبية وساعات ثمينة".. ضبط المتهمين بسرقة خزينة شقة بالنزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: نجح رجال مباحث القاهرة، من ضبط المتهمين بسرقة كمية من الماس والمشغولات الذهبية والمبالغ المالية من داخل إحدى الشقق السكنية بالنزهة. ورد بلاغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات مقيمة بدائرة القسم باكتشافها سرقة خزينة حديدية من داخل غرفة مسكنها وبداخلها (كمية من المشغولات الذهبية، عدد من الساعات مختلفة الماركات، مبالغ مالية). Advertisements كشفت تحريات فريق البحث الجنائي أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"). عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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