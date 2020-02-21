شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي»: توفير 7.8 مليار جنيه من خلال تركيب 2.5 مليون كشاف موفر للطاقة بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن المحافظات وفرت 7.8 مليار جنيه من خلال تركيب 2.5 مليون كشاف موفر للطاقة خلال 5 سنوات وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومى لترشيد وتطوير إنارة الشوارع والذى تنفذه الوزارة بالتنسيق مع وزارتى الكهرباء والمالية والهيئة العربية للتصنيع، تنفيذاً لتكليفات السيد رئيس الجمهورية بوضع حلول غير تقليدية لتوفير الكهرباء.

وأستعرض «شعراوى» نتائج تقرير المتابعة الذي تلقاه عن المشروع في المحافظات، مشيداً بالنتائج التي تحققت حتى الان في تركيب الكشافات الموفرة للطاقة، لافتاً إلى أن الوزارة تركز على تغير الكشافات ذات القدرة ٤٠٠وات بأخرى تستخدم لمبات بخار الصوديوم عالية الضغط قدرة 120 وات ليد وتغيير الكشافات ذات القدرة ٢٥٠وات بأخرى قدرة ١٠٠وات.

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وقال إن محافظة قنا أعلي المحافظات نصيباً في توريد وتركيب الكشافات الموفرة للطاقة حيث تم توريد وتركيب أكثر من 224 الف كشاف موفر للطاقة محققة وفربقيمة716 مليون جنيه، يليها محافظة الشرقية بـ196 الف كشاف بوفرتجاوز603 مليون جنيه، ثم سوهاج بتوريد وتركيب 167 الف كشاف بوفر 593 مليون جنيه، والقاهرة 164 الف كشافة بوفرحوالى 457 مليون جنيه، الغربية بتركيب 158 كشاف بوفر 457 مليون جنيه، لافتا إلى انه تم تلبية مطالب المدن السياحية من كشافات الليد كاملة في محافظات الأقصر والغردقة ومطروح.

وأوضح الوزير أن المشروع يهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وتشغيل العمالة المحلية وتوفير العملة الصعبة وبالتالي تحسين الاقتصاد المصري، مشيراً إلى نسبـة التصنيــع المحلي للكشـافات ووحدات الفصل بلغت حوالى ٦٥% وقد وصل عدد الشركات التي استثمرت وشاركت في المشروع 25 شركة وطنية حتي الان .

وأضاف أن المشروع يتضمن أيضاً توريد وتركيب وحدات فصل وتشغيل الكشافات وعدادات الكترونية ثلاثية الوجه وذلك للتخلص من مشكلة عدم انتظام مواعيد إنارة وإطفاء الكشافات، تتميز هذه العدادات بتسجيلها للتيار المسحوب دورياً وهي مبرمجة لفصل وتوصيل الإنارة تبعاً لمواعيد شروق وغروب الشمس طوال العام وتبعا للمحافظة المركبة بها.