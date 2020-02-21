أخبار مصر | الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة.. شبورة ورياح مثيرة للأتربة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة.. شبورة ورياح مثيرة للأتربة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا عن حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 21 فبراير، لافتة إلى أنه يسود طقس شديد البرودة ليلًا، مع وجود شبورة مائية ورياح مثيرة للأتربة على بعض المناطق.

وأوضح البيان أن الطقس على القاهرة الكبرى والوجه البحري، سيكون مائل للدف نهارا، شديد البرودة ليلا، مع وجود شبورة مائية، والرياح مثيرة للأتربة أحيانا.

ويسود طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، مع وجود أمطار خفيفة إلى متوسطة على أماكن متفرقة، فضلا عن وجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية، على السواحل الشمالية الغربية.

ولفت البيان إلى أن الطقس على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، متوقع أن يكون دافىء نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى على مختلف أنحاء الجمهورية.

القاهرة 10 21

شبين الكوم 09 20

طنطا 09 20

دمنهور 10 18

الإسكندرية 10 18

بلطيم 10 16

مطروح 09 17

السلوم 08 16

سيوة 07 19

بورسعيد 12 21

دمياط 12 19

الزقازيق 10 19

الإسماعيلية 11 23

السويس 12 21

العريش 11 20

رفح 10 19

رأس سدر 12 20

Advertisements

نخل 05 19

نويبع 13 21

طابا 10 21

كاترين 04 17

الطور 13 24

شرم الشيخ 12 25

الغردقة 12 25

مرسى علم 13 25

الفيوم 08 21

بنى سويف 08 21

المنيا 07 22

أسيوط 07 21

سوهاج 07 22

قنا 08 23

الأقصر 13 23

أسوان 13 24

أبوسمبل 12 23

الوادي الجديد 10 24

شلاتين 15 24

أبو رماد 16 24

حلايب 17 22

رأس حدربة 17 22