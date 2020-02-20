شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يكرم 26 طالبًا وطالبة لتفوقهم في المسابقات الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الطلاب المتفوقين رياضيًا بمرحلتي التعليم الإعدادي والثانوي، بمنحهم شهادات تقدير لفوزهم بالمراكز الأولى في ألعاب «الهوكي- السلة – القوي»، والبالغ عددهم 23 لاعبا ولاعبة، وذلك في بطولة المدارس الرياضية المجمعة على مستوى الجمهورية، والتي أقيمت بمحافظة الوادي الجديد في الفترة من 1 إلى 4 فبراير الجاري بمشاركة وفود من 14 محافظة بإجمالي 650 فردًا «مدرب ومشرف وطلبة وطالبات»، وجرت المنافسة على ألعاب كرة القدم والسلة والهوكي وألعاب القوى.

كما قام المحافظ بتكريم الطلاب المتفوقين بمدارس التربية الفكرية، والبالغ عددهم 3 طلاب لحصولهم على الميداليات الذهبية والفضية، في بطولة الإقليم لألعاب القوى.

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وأهدى محافظ الشرقية، رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزاره التربية والتعليم بالمحافظة، والقيادات التعليمية والمشرفين والمدربين الرياضيين وموجهي التربية والتعليم، شهادات تقدير تكريما لدورهم في تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب، لحصد الميداليات والفوز بالبطولات المشاركين فيها، وذلك في احتفالية أقيمت بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي، والمهندسة لبني عبدالعزيز، نائبي المحافظ، واللواء دكتور حسين الجندى السكرتير العام للمحافظة، واللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية مستشار المحافظ للمشروعات، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد وعدد من نواب البرلمان.

أشاد المحافظ بالمستوى المتميز للطلاب المتفوقين رياضيا من أبناء المحافظة، لحصد البطولات وتحقيق المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن العقل السليم في الجسم السليم.

قدم محافظ الشرقية الشكر لوكيل وزارة التربية والتعليم والمدربين والمشرفين الرياضيين، لدورهم في تجهيز الطلاب بدنياً وفنياً ونفسياً، للمشاركة في البطولات وإحراز المراكز الأولى.