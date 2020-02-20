شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: انتهاء تطوير 298 منطقة غير آمنة و53 منطقة غير مخططة و18 سوقًا عشوائية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة انتهت حتى الآن من تطوير 298 منطقة غير آمنة، وجارٍ الانتهاء من تطوير 59 منطقة أخرى، تضم 214 ألف و354 وحدة سكنية، والانتهاء من تطوير 53 منطقة غير مخططة، وجارٍ تطوير 17 منطقة أخرى، على مساحة 152 ألف فدان.
وأوضح وزير الإسكان، أنه تم الانتهاء من تطوير 18 سوقًا عشوائية، وجارٍ تطوير 22 سوقًا أخرى، من أجل توفير مناطق حضارية للبيع والشراء، وتشجيع حركة التجارة والاستثمار، وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأشار الوزير إلى أن الوحدات يتم تنفيذها على أعلى مستوى يليق بأهالينا، كما أنه يتم توفير جميع المشروعات الخدمية بجانب تنفيذ الوحدات، من أجل توفير مجتمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، مؤكدًا أن وزارة الإسكان اقتحمت هذا الملف الشائك الذي عانت منه الدولة وكذا المواطنين لعقود، وذلك بإرادة ومتابعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف توفير حياة كريمة تليق بالمواطن المصري.
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