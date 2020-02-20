شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» ردًا على نائبة «المبيدات الفاسدة»: تأكدنا من صلاحية «أرينا 7%» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه لا يمكن أن يُسمح بتداول أي مبيد في مصر إلا دون التأكد من صلاحيته.

وأضاف «عبدالمجيد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الأربعاء، أنه تم إجراء التجارب اللازمة على مبيد «أرينا 7%»، والتأكد من صلاحيته.

وكانت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، قد تقدمت ببيان عاجل موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مبدولي، ووزير الزراعة، حول بيع مبيدات مغشوشة من بينها «إرينا 7%» تسببت في فساد 20% من محصول القمح.