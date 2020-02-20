مصر | إخلاء سبيل متهم باستخدام "الفيسبوك" لنشر أخبار كاذبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخلاء سبيل متهم باستخدام "الفيسبوك" لنشر أخبار كاذبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة إخلاء سبيل المتهم محمد فوزي مسعد علي ذمة القضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا والمتهم فيها بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.. وذلك بتدابير إحترازية.

ولم تستأنف نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة علي قرار اخلاء السبيل حتي الآن.

ووجهت النيابة للمتهمين في هذة القضية مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى.

