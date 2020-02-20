مصر | إخلاء سبيل متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بتدابير إحترازية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخلاء سبيل متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بتدابير إحترازية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة إخلاء سبيل حازم زناتي المتهم بالانضمام إلي جماعة إرهابية فى القضية رقم 640 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا وذلك بتدابير إحترازية.

ولم تستأنف نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة علي قرار اخلاء السبيل حتي الآن.

كانت النيابة وجهت تهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور ومنع موْسسات الدولة والسلطات العامه من ممارسة أعمالها والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

