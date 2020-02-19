شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الهلالي: طلاق المصريين لا يقع لأنهم يقولون «طلاء» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تطرق الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج «الحكاية»، عن وقوع الطلاق الشفوي بين الأزواج.

وقال الهلالي إن المذهب الظاهري أفتى بعدم وقوع الطلاق حال كون الزوجة تمر بالعذر الشرعي «الدورة الشهرية»، لافتًا إلى أن ابن تيمية وابن القيم أخذا بذلك في الوقت الذي أفتى فيه سائر الفقهاء بوقوعه.

وتابع: «لكن بعض لجان الفتوى بالأزهر الشريف تفتي بعدم وقوع طلاق الحائض على المذهب الظاهري، وأنها هنا تبحث في ذلك عن حيلة لبقاء الأسرة».

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وتطرق الهلالي إلى أمر جدلي آخر، قائلاً: «1% من الفقهاء قال وهذا أيضاً رأي الدكتور على جمعة، الذي يفتي به على الهواء بكل شجاعة وفي كل مكان وهو أن المصريين لا يقع لهم طلاق لأنهم بيقولوا عليا الطلاء بالهمزة مش بالقاف».

وتابع حديثه: «بعض الشافعية قالوا كده، قالوا لابد للطلاق أن يكون بالقاف، وإحنا بقينا بندور على الرأي الشاذ عشان البيت ميتخربش».

وكان الشيخ على جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، قد أعد بحثاُ عن الطلاق أورد فيه أن طلاق المصريين لا يقع لأنهم ينطقونه بالهمزة وليس بالقاف، فيقولون «طالئ» وليس «طالق»، مستندا فيه على رأي قديم للفقهاء كانوا يعتبرون لفظ «تالق» والتي كان ينطق بها البعض وقتها لا تعتبر طلاقاً.