شكرا لقرائتكم خبر عن «الشمس الصغيرة» تواصل ضرب سواحل الإسكندرية لليوم الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت أمطار نوة «الشمس الصغيرة» ضرب سواحل الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، يصاحبها رياح غربية وانخفاض في درجات الحرارة، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وتسببت الأمطار في تراكم المياه بعدد من الشوارع بكافة الأحياء، خاصة المناطق الشعبية التي تعاني من مشكلات في شبكة الصرف الصحي، من بينها قرى شرق المدينة. وشهد طريقا الكورنيش وأبوقير سيولة مرورية بعد كسح تراكمات المياه. ودفعت شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء وشركتي مياه الشرب ونهضة مصر، بسيارات وبدالات وفرق طوارئ للبؤر الساخنة، لشفط تجمعات المياه لضمان استمرار السيولة المرورية.

وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بشركة الصرف الصحي للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار. وفي سياق متصل، قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن الأمطار لم تؤثر على حركة الملاحة البحرية بميناءي الإسكندرية والدخيلة، حتى الآن، مشيرا إلى استمرار حركتي دخول وخروج السفن بصورة طبيعية.