شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار انتفاضة المحافظات لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّت الأجهزة المحلية والتنفيذية فى المحافظات، أمس، حملات لإزالة التعديات على أراضى الدولة وحرم النيل فى إطار الموجة الـ15 للإزالات، إذ شدد المحافظون على ضرورة التصدى بكل حزم لأى تعديات، وعدم السماح بعودتها تحت أى ظرف، وإزالتها فى المهد والتعامل معها بكل حزم طبقًا للقانون.

وطالب اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء، بتكثيف نشاطهم اليومى فى شن حملات إزالة الإشغالات بجميع شوارع وميادين العاصمة، بالتنسيق مع شرطة المرافق، لفرض الانضباط وتفعيل القانون بكل حزم ضد المخالفين، والتخلّص من جميع المظاهر السلبية، خاصة السيارات المتهالكة والتى تعمل دون لوحات معدنية ويمثل وجودها خطورة على المواطنين والمنشآت المجاورة، فضلًا عن رفع جميع الإشغالات الثابتة والمتحركة والأكشاك المخالفة من الطرق العامة، وإخلاء وتطهير الأرصفة للمارة.

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وخلال الأسبوع الماضى، نفذت أحياء (السلام أول والمطرية والمرج ومصر الجديدة وشرق مدينة نصر) بالمنطقة الشرقية، و(الزاوية الحمراء والساحل وروض الفرج وحدائق القبة وشبرا) بالمنطقة الشمالية، و(غرب القاهرة والوايلى والموسكى والأزبكية وبولاق أبوالعلا ومنشأة ناصر ووسط القاهرة) بالمنطقة الغربية، و(المعادى ومصر القديمة والمعصرة وحلوان والمقطم والبساتين والتبين ودار السلام) بالمنطقة الجنوبية، بالتعاون مع شرطة المرافق، 490 إزالة إدارية، و62 محضر إشغال طريق، و7 محاضر بيئة، و41 محضر بائع متجول، و32 محضر إدارة دون ترخيص، و77 غلقا إداريا، ورفع 22 سيارة مجهولة دون ترخيص.

وفى الأقصر، شنّت الوحدة المحلية لمركز إسنا، برئاسة محمد سيد سليمان، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بالمدينة ومستعمر الرى وبجوار ترعة الكلابية وأصفون، أسفرت مجهوداتها عن إزالة الأعمال المخالفة لـ 40 حالة تعد بمساحة 10 آلاف و881 مترًا مربعًا، عبارة عن أسوار وحظائر وعشش ومبانى عشوائية متنوعة بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت، كما شملت إزالة الأعمال المخالفة لـ18 حالة بمساحة 307 أمتار بمنطقتى «الكيمان والنجوع»، عبارة عن عشش ومبان عشوائية متنوعة وأكشاك خشبية.

وأعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تقنين وضع 7 حالات تعد بالبناء المخالف على أراضى الدولة، بمساحة 1750 مترًا مربعًا بمركز مشتول السوق، وشدد على المسؤولين التنفيذيين ضرورة التصدى بكل حزم لأى تعديات، لافتًا إلى أن هذه الحملات مستمرة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، باسترداد حق الشعب وأملاك الدولة، والحفاظ على الممتلكات العامة وإزالة التعديات والإشغالات عليها.

وفى البحيرة، نفذت الوحدات المحلية لمراكز «المحمودية وكفر الدوار وأبوحمص»، 48 قرار إزالة لتعديات على مساحة 5 آلاف و194 مترًا من الأراضى الزراعية والمملوكة للدولة ونهر النيل والترع والمصارف.