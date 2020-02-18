مصر | عاجل.. السيطرة على حريق بوحدة سكنية في الطالبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. السيطرة على حريق بوحدة سكنية في الطالبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بمنطقة الطالبية، غرب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من عقار أمام مطعم شهير بمنطقة كفر طهرمس.