شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل: «المهرجانات هتضيّع الجيل.. والمطربين مش لاقيين شركات إنتاج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية السابق، إن عدم مواجهة ظاهرة المهرجانات منذ البداية أدى إلى انتشارها، معلقًا: «أنا ضد الإسفاف».

وتابع كامل خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «أكبر المطربين في مصر ومن بينهم الفنان هاني شاكر لا يجدون شركات إنتاج تنتج لهم بسبب اليوتيوب»، مشيرا إلى أن جميع المنتجين في المجال الغنائي يتعرضون للخسارة في الوقت الراهن.

وأكد أن استمرار أغاني المهرجانات هتضيع الجيل، مشيرًا إلى الألبوم الغنائي كان يمر بعدة مراحل رقابية تضمن عدم احتوائه على ألفاظ خارجة.