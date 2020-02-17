أخبار مصر | غلق جزئي لمطلع كوبرى 15 مايو لمدة 5 ساعات للصيانة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غلق جزئي لمطلع كوبرى 15 مايو لمدة 5 ساعات للصيانة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت محافظة الجيزة، إنه في إطار الإجراءات المتخذة لرفع المعوقات بالطرق والمحاور بنطاق المحافظة وتسهيل حركة المرور، ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الشركة المختصة بتنفيذ أعمال صيانة للفواصل العرضية الخاصة بمطلع كوبرى 15 مايو مما يضطرها لغلق الكوبرى جزئياً فى الإتجاه القادم من ميدان سفنكس وشارع جامعة الدول العربية إلى محافظة القاهرة.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور بأن الغلق سيستمر لمدة 5 ساعات فقط تبدأ فى الساعة الـ 12صباح غدِ الثلاثاء الموافق 18/2/2020 وتنتهى فى الـ 5 فجر ذات اليوم، دون تعطيل للحركة المرورية.

وأهابت محافظة الجيزة بالسادة المواطنين من المارة وأصحاب المركبات بإتباع إرشادات اللوحات المرورية وتعليمات لجان المرور والتى تم نشرها بمحيط مطقة الأعمال لتفادى التكدسات.