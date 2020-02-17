شكرا لقرائتكم خبر عن محمد العصار: أحوال وزارة الإنتاج الحربي تحسّنت في عهد الرئيس السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، إن أوضاع الوزارة تغيرت للأفضل منذ عام 2014، بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يحدد رؤى ويحل المشكلات.

وتابع العصار خلال مداخلة هاتفية : «الهدف من وزارة الإنتاج الحربي هو تلبية احتياجات القوات المسلحة»، مشيرًا إلى أن شركات الإنتاج الحربي تصنع كافة الدبابات والعربات المدرعة والكباري وأجهزة الاتصالات للقوات المسلحة.

وأضاف: «ننتج دبابة بمصانعنا بأيدٍ مصرية وبالتعاون مع الجانب الأمريكي، فضلا عن إنتاج عربات مدرعات بإمكانيات وتصميمات مصرية كاملة».