جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا تنظم مؤتمراً للتوظيف والتدريب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمراراً للدور المجتمعى الذى تضطلع به جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وفي إطار استراتيجية الجامعة التى تستهدف تقديم الدعم و الرعاية التعليمية و المهنية لطلابها سواء أثناء فترة الدراسة أو عقب تخرجهم ، تنظم الجامعة مؤتمراً للتوظيف والتدريب تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس الأمناء وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب و الرياضة.

صرح بذلك الدكتور محمد العزازي رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وأضاف أن مؤتمر التوظيف و التدريب سوف يتم تنظيمه ٢٢ الشهر الحالى بمقر الجامعة فى مدينة ٦ أكتوبر ويتولى الإشراف عليه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور عمرو الليثي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة ومن المقرر أن شارك فى هذا المؤتمر مجموعة من خريجي وطلبة كليات ( العلوم الصيدلية و التصنيع الدوائي -طب وجراحه الفم و الأسنان -التكنولوجيا الحيويه -العلاج الطبيعي - تكنولوجيا المعلومات - الهندسه )

كما أنه من المقرر أن تشارك فى أعمال المؤتمر من خارج الجامعة مايقرب من ٦٥ شركة ومؤسسة متخصصة في ميادين ومجالات عمل هذه الكليات وأقسامها المختلفة.