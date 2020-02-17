أخبار مصر | محافظة الجيزة: تطوير شبكة الصرف الصحي بـ150 مشروعا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظة الجيزة: تطوير شبكة الصرف الصحي بـ150 مشروعا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء علاء بدران السكرتير العام لمحافظة الجيزة، أننا نعمل على رفع البنية التحتية للمحافظة، من خلال تطوير شبكات الصرف الصحي ورفع كفاءتها على مستوى الأحياء.

وأوضح "بدران" في تصريح خاص إلى بوابة "الخليج 365"، أن المحافظة تعمل على 150 مشروعًا خاصًا بالصرف الصحي، مشيرًا إلى التطوير الذي يشهده شارع الهرم حاليًا من رصف طرق ورفع كفاءة الإنارة، فضلًا عن إنشاء كورنيش بطريق المريوطية يكون ممتد للمنطقة الجنوبية.

