شكرا لقرائتكم خبر عن مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات الطيران «الشارتر» الإنجليزي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار شرم الشيخ الدولى أول رحلتين تابعتين لإحدى شركات السياحة البريطانية والتي تعد أولى رحلات الطيران الإنجليزي «الشارتر» حيث كانت الرحلة الأولى قادمة من مطار «لندن جاتويك» وعلى متنها 184 راكبا، والرحلة الثانية قادمة من مطار «مانشستر» وعلى متنها 190 راكبا، وقد استقبل المطار الطائرتين برش المياه عليهما كتقليد متبع عالمياً في استقبال أولى الرحلات بالمطارات الدولية.

وكان في استقبال الطائرتين الطيار خالد عبدالسلام مدير مطار شرم الشيخ الدولى، واللواء عبدالفتاح حلمي مفوض محافظ جنوب سيناء للإعلام، وعدد من قيادات محافظة جنوب سيناء وبعض مسؤولي الشركة المصرية للمطارات، وممثلي بعض الفنادق وشركات السياحة بشرم الشيخ.

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وقد تم توزيع الورود وأعلام مصر وبعض الكتيبات الخاصة بأهم المعالم السياحية بمدينة شرم الشيخ، فضلاً عن عزف بعض الأنغام الموسيقية، وتقديم فقرات ترفيهية من الفلكلور الشعبي في صالة الوصول الدولية ترحيبا بالسياح.

وقد أعرب مسؤولو شركة الطيران الإنجليزية عن سعادتهم البالغة بحفاوة الاستقبال من جانب المسؤولين بمحافظة جنوب سيناء ومطار شرم الشيخ الدولى.

ومن المقرر أن تسير الشركة 3 رحلات أسبوعياً قادمة من مطار لندن جاتويك إلى شرم الشيخ خلال الموسم الشتوى الحالى حتى ٢٥ مارس المقبل.

الجدير بالذكر أن الحكومة البريطانية وافقت على استئناف الرحلات الجوية الإنجليزية في أكتوبر الماضي إلى مطار شرم الشيخ الدولى مرة أخرى، بعد توقف استغرق 4 سنوات، وذلك عقب تدعيم وتعزيز المنظومة الأمنية بالمطارات المصرية، فضلا عن إشادة كافة الجهات الدولية المتخصصة بالإجراءات الأمنية والتأمينية المتبعة بتلك المطارات.

مطار شرم الشيخ الدولي يستقبل أولى رحلات الطيران «الشارتر» الإنجليزي

مطار شرم الشيخ الدولي يستقبل أولى رحلات الطيران «الشارتر» الإنجليزي