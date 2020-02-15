أخبار مصر | الآثار تنظم دورة تدريبية في فن ترميم المومياوات بجامعة الفيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الآثار تنظم دورة تدريبية في فن ترميم المومياوات بجامعة الفيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت رانيا علي، المشرفة على ملف ترميم المومياوات المركزية للصيانة والترميم بوزارة السياحة والآثار، اليوم السبت، إن الإدارة ستقوم بتنظيم دورة تدربية لطلاب كلية الآثار جامعة الفيوم، على فن ترميم المومياوات، وهي الأولى من نوعها في هذا المجال.

وأوضحت أن الدورة تأتي تكريمًا للدكتور غريب سنبل، رئيس الادارة المركزية للصيانة والترميم بالوزارة، على ما بذله من مجهودات لحماية الآثار المصرية سواء آثار عضوية أو غير عضوية أو ثابتة، كقصور، ومعابد، ومقابر، أو منقولة، في كافه أنحاء الجمهورية .

وأضافت أن الدورة تدور حول ترميم المومياوات بدءً من مرحلة التحنيط عند المصري القديم حتى الترميم الحديث والعرض المتحفي.

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وتابعت: "التدريب سيكون في معمل ترميم مخزن متحف كوم أوشيم بالفيوم، لضمان تفاعل الطلاب مع المومياوات مباشرة على الطبيعة، كما سيتضمن محاضرات عن وسائل التحليل والفحص وأحدث الطرق العلميه لتاريخ المومياوات".

وأشارت إلى أن التدريب يأتي أيضًا ضمن أحد نشاطات الوزارة، وهو مشروع انقاذ المومياوات بالمخزن المتحفي بكوم أوشيم "التي يبلغ عددها ٣٦ مومياء أثرية"، وبدأ فيها العمل منذ ٣ سنوات.

واختمت رانيا قائلة: "إن الدورة ستنطلق أوائل مارس 2020، وبعد انتهائها سيكون الطالب على دراية بكافة الإسعافات الأولية لحماية المومياوات بالحفائر أو داخل المعامل.