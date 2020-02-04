"60 ثانية أكشن".. شهود عيان يروون لحظات الرعب في جريمة "قتيل لقمة العيش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

"الموضوع مكملش دقيقة".. بهذه الكلمات وصف شهود عيان تفاصيل مقتل صاحب محل سوبر ماركت بالرصاص بمركز أبو النمرس، جنوب محافظة الجيزة، مساء الاثنين.

وقال شهود عيان، إن مرتكب الجريمة انتظر مغادرة الزبائن المحل ملك القتيل يُدعى "محمد عبدالحي" -بمنطقة النفق والمجاور لإحدى الصيدليات- ولدى خروج الأخير واستقلال سيارته المتوقف أمام المحل، اقتربت مركبة "توك توك" ترجل منها شخصان.

وأضاف شهود عيان أن المجني عليه كان جالسًا في إحدى زوايا المحل، وفوجئ بإطلاق النار صوبه فحاول الاحتماء بالداخل لكن الطلقات لاحقته، فسقط قتيلًا وسط ذهول المارة وأصحاب المحلات مؤكدين.

مصدر أمني مسوؤل بمديرية أمن الجيزة، أفاد بأن التحريات الأولية وأقوال الشهود توصلت إلى أن المتهم الرئيسي هو نجل عم الضحية، وأن أصولهما تمتد إلى الصعيد وتحديدًا عائلة "الريس"، واستقر الحال بأفراد العائلة في قرية منيل شيحة.

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أضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه تم التحفظ على كاميرات المراقبة الخاصة بالسوبر ماركت والمحلات المجاورة وتفريغها تحت إشراف العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة.

أشار المصدر -الذي رفض نشر اسمه- إلى أن فريق بحث مكبر يضم ضباط فرقتي الجنوب والعياط والبدرشين بمشاركة ضباط مباحث أبو النمرس بقيادة الرائد محمد داوود يعكفون على تتبع خط سير هروب الجناة مع نشر أكمنة بمداخل ومخارج المركز تنسيقا مع قطاع الأمن العام.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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