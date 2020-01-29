شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة عائدة من الصين: جميع المصريين فكروا في العودة خوفًا من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استضاف الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج «يحدث في مصر» على شاشة «إم بي سي مصر»، الأربعاء، أسرة مصرية صينية عائدة من الصين، مكونة من الزوج إبراهيم نجم، مصري الجنسية، والزوجة إيمان زو، صينية الجنسية.

وقال «نجم» خلال اللقاء، إن فيروس «كورونا» الجديد بدأ في الظهور في شهر ديسمبر الماضي، وانتشر بشكل كبير، لكن الحكومة الصينية بذلت مجهودًا كبيرًا في محاولة للحد من انتشاره والتصدي له.

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أضاف «نجم» أنه وصل إلى القاهرة، الأربعاء، مؤكدًا أنه يعمل في الصين منذ 11 عامًا، ويقيم بالتحديد في مدينة جوانزو، لافتًا غلى أنه قيل أن فيروس «كورونا الجديد» انتقل من الحيوان إلى الإنسان.

وأوضح «نجم» أنه من حسن حظ الصين أن الفيروس تصادف ظهوره مع الإجازات في البلاد، مؤكدًا أنه يعيش في ولاية قريبة من ووهان، مصدر انتشار الفيروس، مشيرًا إلى أن جميع المصريين في الصين فكروا في العودة خوفًا من كورونا.

من جهتها، قالت الزوجة إيمان زو إنها في بادئ الأمر كانت تخاف الخروج من المنزل أو الاختلاط مع بداية ظهور الفيروس، إلا أنه بعد حديث الخبراء عن طبيعة الفيروس وطرق الوقاية منه، أصبًا أكثر تقبلًا، ولديها فرص أكبر للتعايش.