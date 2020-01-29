شكرا لقرائتكم خبر عن مرتديًا الكمامة.. شريف عامر يستضيف أسرة صينية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ارتدى الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج «يحدث في مصر» على شاشة «إم بي سي مصر»، الأربعاء، الكمامة خلال استضافة أسرة صينية، مكونة من الزوج إبراهيم نجم، مصري، وزوجته الصينية، إيمان زو.
وظهر «عامر» بالكمامة، معلنًا للجمهور أنها أحد وسائل الوقاية من فيروس كورونا الجديد الذي ضرب عدة دول، مخلفًا أكثر الضحايا والمصابين في الصين.
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