شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة والآثار»: إحباط محاولة حفر بـ«أبو رواش» والقبض على الجناة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة السياحة والآثار، الأربعاء، تمكن حراس المجلس الأعلى للآثار، فجر الأربعاء، من إحباط محاولة للحفر خلسة بمنطقة أبو رواش الأثرية، حيث تم القبض على تشكيل عصابي من أربعة أشخاص كانوا يقومون بالحفر خلسة داخل المنطقة الأثرية.
وقال د. مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن حراس المنطقة قاموا بمراقبة الجناة أثناء محاولتهم دخول المنطقة الأثرية وتم القبض عليهم متلبسين أثناء قيامهم بالحفر خلسة، وقد قام الحراس بإبلاغ شرطة السياحة والآثار، وتحرير محضر بوجود مجموعة أشخاص يقومون بالتنقيب والبحث عن الآثار بالمخالفة للقانون، وتم تسليمهم لشرطة السياحة والآثار لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
كانت هذه تفاصيل خبر «السياحة والآثار»: إحباط محاولة حفر بـ«أبو رواش» والقبض على الجناة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.