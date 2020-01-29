شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة والآثار»: إحباط محاولة حفر بـ«أبو رواش» والقبض على الجناة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة السياحة والآثار، الأربعاء، تمكن حراس المجلس الأعلى للآثار، فجر الأربعاء، من إحباط محاولة للحفر خلسة بمنطقة أبو رواش الأثرية، حيث تم القبض على تشكيل عصابي من أربعة أشخاص كانوا يقومون بالحفر خلسة داخل المنطقة الأثرية.

وقال د. مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن حراس المنطقة قاموا بمراقبة الجناة أثناء محاولتهم دخول المنطقة الأثرية وتم القبض عليهم متلبسين أثناء قيامهم بالحفر خلسة، وقد قام الحراس بإبلاغ شرطة السياحة والآثار، وتحرير محضر بوجود مجموعة أشخاص يقومون بالتنقيب والبحث عن الآثار بالمخالفة للقانون، وتم تسليمهم لشرطة السياحة والآثار لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.