محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - أحمد جمعة: أعلنت وزارة الصحة، توفير 10 سيارات إسعاف ذاتية التعقيم، مجهزة لمكافحة العدوى، ومخصصة لنقل الحالات المرضية والمشتبه بإصاباتها بالفيروسات المعدية ومنها كورونا، بتكلفة تجاوزت الـ 55 مليون جنيه. ويستعرض الخليج 365 في الفيديوجرافيك التالي أبرز المعلومات عن سيارة الإسعاف ذاتية التعقيم:

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كانت هذه تفاصيل خبر سعرها 5.5 مليون جنيه.. تعرف على "إسعاف كورونا" ذاتية التعقيم (فيديوجرافيك) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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