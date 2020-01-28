شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي المخدرات التي يتعاطاها المصريون؟.. مدير «مكافحة الإدمان» يُجيب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الإحصاءات الأولية لمراكز متعافي الإدمان، كشفت عن وجود 60 % من المدنين يتعاطون مخدر الحشيش، و61 % يتعاطون الهيروين، و46 % يتعاطون أقراص الترامادول، و9.6 % نبات البانجو المخدر.
وأضاف «عثمان» خلال حفل تكريم وتخريج أول دفعة من متعافي الخط الساخن «16023»، لعدد 100 متعافي في مركز العزيمة بالمنيا، أن نسب التعافي تتجاوز 90 %، وان هناك 23 مركز يعمل بالمحافظات في علاج وتعافي وتدريب المتعاطين.
كانت هذه تفاصيل خبر ما هي المخدرات التي يتعاطاها المصريون؟.. مدير «مكافحة الإدمان» يُجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.