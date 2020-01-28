شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي المخدرات التي يتعاطاها المصريون؟.. مدير «مكافحة الإدمان» يُجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الإحصاءات الأولية لمراكز متعافي الإدمان، كشفت عن وجود 60 % من المدنين يتعاطون مخدر الحشيش، و61 % يتعاطون الهيروين، و46 % يتعاطون أقراص الترامادول، و9.6 % نبات البانجو المخدر.

وأضاف «عثمان» خلال حفل تكريم وتخريج أول دفعة من متعافي الخط الساخن «16023»، لعدد 100 متعافي في مركز العزيمة بالمنيا، أن نسب التعافي تتجاوز 90 %، وان هناك 23 مركز يعمل بالمحافظات في علاج وتعافي وتدريب المتعاطين.