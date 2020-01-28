شكرا لقرائتكم خبر عن أبو تريكة عن خطة السلام الأمريكية: «تعيش فلسطين حرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق محمد أبوتريكة، نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري الأسبق، في حسابه على «فيس بوك»، على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخطته للسلام بين إسرائيل وفلسطين، قائلًا: «‏تسقط صفقة القرن وتعيش فلسطين حرة».

وكان دونالد ترامب، أكد أن الشعب الفلسطينى يستحق حياة أفضل بكثير، وخاصة أنه وقع ضحية الإرهاب والفقر والمتطرفين من مستخدى الكراهية.

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وأشار إلى أنه بحث عن مسار بناء في الصراع الإسرائيلى الفلسطينى، وقال خلال مؤتمر صحفى، لإعلان خطة السلام، إن تحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين أكبر تحدى على الإطلاق، وخاصة بعد الإخفاق الزريع للإدارات السابقة، مستطردًا:«ولكننى لم انتخب لابتعد عن المشكلات الكبرى».

وأوضح أن مسار السلام سيكون بناء لإنهاء الصراع الفلسطينى الإسرائيلى، من خلال رؤية من أجل السلام مختلفة بشكل جوهرى عن السابق ترتكز إلى تفاصيل وأطر ومفاهيم مختلفة.

وواصل: «أنا في خبرتى صانع للصفقات وأعرف أننا نحتاج لإصلاحات مختلفة، ومقترحنا يوفر حلول تكتيكية دقيقة لجعل إسرائيل وفلسطين، والمنطقة تنعم بأمان وأكثر ازدهارًا ورؤيتى توفر فرصة ليكسب فيها الجميع، وإسرائيل قطعت خطوة جبارة في اتجاه السلام».

وأكد أن «الأراضي المقدسة يجب أن تكون رمزا للسلام لا ميدانا للنزاع، أخبرت الرئيس عباس بأنني سأكون إلى جانبهم وسنسهم في بناء دولتهم إذا وافق على خطتي، وأخبرته بأن الأراضي الفلسطينية لن تخضع للتطوير لمدة 4 سنوات وستكون فرصة لإبرام السلام».