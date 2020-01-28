شكرا لقرائتكم خبر عن «مرور البحر الأحمر» تكشف مفاجأة في قرار منع سائقي التاكسي من ارتداء «الجلابية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مسؤولو إدارة مرور البحر الأحمر عن وقف تنفيذ قرار المحافظ السابق، اللواء احمد عبدالله، بشأن منع سائقي سيارات التاكسي من ارتداء الجلباب، فور رحيله من نصبه قبل نحو 5 أشهر، مشيرة إلى عدم تحرير أي مخالفات بهذا القرار خلال تلك مدة تنفيذه.

وأكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن القرار «سارٍ ولم يُلغَ»، مؤكدا أنه منذ توليه المسؤولية لم يفعّل القرار ولم يتم ضبط أي مخالفة في ذلك الشأن؛ تسهيلا على سائقي التاكسي في عملهم، وأنه لم يتم إلغاء القرار ولم يصدر قرار جديد في هذا الشأن حتى الآن.

ومن المقرر أن يحضر اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أمام مجلس النواب في الجلسة العامة، الثلاثاء، للرد على سؤال حول هذا القرار ومبرراته بعد أن تقدم النائب طلعت خليل بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بشأن مبررات إصدار القرار.