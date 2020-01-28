شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الإسكندرية» تكشف حقيقة إصابة رضيع بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية، ظهور أي حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد في المحافظة.

وقال «عثمان» في بيان، الثلاثاء، إنه تم دخول طفل حديث الولادة إلى المستشفى، 21 يناير الجاري، بعد الاشتباه بإصابته بنزلة شعبية.

و بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، تبين أن الطفل أصيب قبلها بأعراض الرشح والسعال وارتفاع درجة الحرارة لمدة 15 يوما.

وأظهرت تحاليل الفيروسات إصابة الطفل بفيروس كورونا من نوع OC43؛ وهو من فيروسات كورونا الشائعة، والتي تسبب ظهور أعراض نزلات البرد البسيطة.

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وأشار «عثمان» إلى أن الإصابة لا تسبب أعراضا أشد إلا في حالات مرض نقص المناعة وبعض مرضى القلب والأطفال وكبار السن.

وأوضح «عثمان» أن الطفل أتم مراحل علاجه ثم غادر المستشفى بتاريخ 25 الجارى بعد تحسن حالته.

وبيّن «عثمان» الفرق بين النوعين؛ حيث إن فيروس كورونا من نوع OC43 يختلف عن فيروس كورونا المستجد 2019-nCoV في الصين.

وأكد «عثمان» أن الطفل المصاب لم يغادر البلاد منذ مولده، ولم يتصل مع أي شخص قادم من مناطق فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن اسم فيروس كورونا يطلق على عدد كبير من الفيروسات التي تسبب أمراض الجهاز التنفسي تتراوح بين نزلة البرد البسيطة والأمراض التنفسية الشديدة حسب نوع الفيروس، حيث تعد فيروسات كورونا الشائعة مسؤولة عن 10: 15% من نزلات البرد العادية التي تصيب الإنسان سنويا.