شكرا لقرائتكم خبر عن «المياه الرمادية» لري الحدائق في «العلمين الجديدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار المياه الرمادية.. هي التقنية التكنولوجية الأولى من نوعها التي سيتم تطبيقها لأول مرة في مصر، وتحديدا في مدينة العلمين الجديدة، ويتم من خلالها معالجة أولية لمياه «الأحواض والبانيوهات» بالعمارات السكنية، لاستخدامها في رى الحدائق في المدينة بالكامل، حيث يعد معالجة هذه المياه أسهل من مياه الصرف الصحى المعروفة، وقد اختارت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تقنية معالجة المياه الرمادية للتطبيق في مدينة العلمين فقط.

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