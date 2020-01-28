شكرا لقرائتكم خبر عن مصاب بـ«داء الفيل».. «القباج» توجه بتقديم أوجه الرعاية لشاب بلا مأوى في المطرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن، بتقديم كافة أوجه الرعاية للشاب محمد الذي تم تداول قصته على صفحات التواصل الاجتماعي، وهو شاب ليس له مأوى ويتواجد بمحيط منطقة المطرية ويعاني صحيا من تضخم قدميه.

وطالبت «القباج» معاونها للرعاية الاجتماعية علاء عبدالعاطي وفريق برنامج أطفال بلا مأوى، بضرورة إجراء التدخلات اللازمة للحالة، والتوجه على الفور رفقة فريق إدارة الحالة التابع لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى للتعامل مع الحالة.

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وتبين أن الشاب يبلغ من العمر 25 عاما ويعاني من صعوبة في التنفس وتضخم قدميه بشكل يعيقه عن الحركة (داء قدم الفيل).

وتم التنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية بمنطقة المطرية لعمل النظافة الشخصية للشاب وتغيير ملابسه، كما تم التنسيق مع مستشفى مصطفى محمود ونقل الشاب على الفور إلى المستشفى وتم عمل فحوصات وتحاليل وأشعة وسونار وتم حجزه بالمستشفى لحين إنتهاء تقديم كافة الخدمات والتدخلات الصحية وتم ايداعه بدار عقيلة السماع وتوفير بيئه آمنه له يتلقى فيها كافة أوجه الرعاية الاجتماعية.

ويحاول فريق إدارة الحالة بالوزارة على التوصل إلى أهلية الشاب والعمل على إعادة دمجه مع أسرته مرة أخرى.