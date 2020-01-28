شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوزيد»: الأمن المائي العربي في خطر.. و50% من المنطقة تعاني «الشح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمود أبوزيد، رئيس المجلس العربي للمياه، أن الأمن المائى يشكل إحدى أهم ركائز الأمن القومي العربي، خاصةً في ضوء التحديات الطبيعية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية التي تواجه المنطقة على المستويين الوطني والقومي.

وقال «أبوزيد»، في كلمته خلال الاجتماع التحضيرى لمنتدى المياه العربي الخامس بالقاهرة، إن البلدان العربية لديها مشكلة خاصة بمواردها المائية، وهي أن حوالي 65% منها تأتى من خارج الوطن العربى، وهو ما يقيم ارتباطًا دائمًا ووثيقًا بين الأمن المائى والأمن القومي العربي، ويضع العرب أمام معادلة صعبة تتطلب حلًا سريعًا لهذه القضية، خاصة أن الأمن المائى العربى في خطر.

وكشف «أبوزيد» أن 50% من سكانها يعيشون في مناطق الشح المائى، مؤكدًا أن أزمة المياه في المنطقة واضحة ودقيقة ولا تحتاج إلى بيان أو تفصيل، فالمنطقة العربية لديها 1% من المياه العذبة على مستوى العالم.

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وألمح إلى أن نصيب الفرد العربى من المياه يقل بشكل ملحوظ، بسبب ثبات المورد المائى وزيادة عدد السكان، حيث بلغ نصيب الفرد عام 1950 من المياه 12050 مترًا مكعبًا، وانخفض في عام 2000 إلى 7310 أمتار، ومن المتوقع أن ينخفض عام 2035 إلى 5220 مترًا مكعبًا.

وأشار إلى أهمية إعداد استراتيجية جماعية واضحة وسياسة تكاملية شاملة، وإدارة جماعية، وتخطيط وتنسيق مشترك بدعم من كل المهتمين يتجاوز نطاق العمل الواحد، لمواجهة المخاطر الحقيقية لأزمة المياه العربية.

وقال رئيس المجلس العربى للمياه إن المنطقة العربية تواجه اليوم تحديات مائية متعددة وغير مسبوقة تؤثر على استقرارها وتهدد تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإنه على الرغم من عقود من التنظيم والاستثمارات الكبيرة في القطاعات ذات الصلة بالمياه، إلا أن الأدلة مازالت تشير إلى أن التغيرات المناخية المتزايدة بتأثيرها السلبى على توافر المياه بالإضافة إلى ندرة المياه الموجودة في المنطقة حولتا سبل المعيشة إلى حالة من الفقر الشديد وانعدام الأمن الغذائى، وأثرتا بشدة على معدلات التوظيف ذات الصلة بالمياه، ما أدى إلى خفض كبير في فرص العمل والاقتصاد الإقليمى عامة.

وقال الدكتور جمال جاب الله، مدير الإسكان والموارد المائية بجامعة الدول العربية، إن الأمن القومى العربى أصبح تعريفه هو أمن المياه والغذاء والطاقة، وإنه بغير هذا المفهوم لن تتحقق التنمية المستدامة للشعوب.