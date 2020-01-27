شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح تجربه جديدة لزراعة البطاطس تضاعف الإنتاجية لـ13 طنًا للفدان ببني سويف (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الحكومة الأمريكية ممثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وشركة بيبسيكو مصر، احتفالية لتكريم مزارعي قرية دلاص بمحافظة بني سويف، الذين نجحوا في إنتاج محصول عالي الجودة وبإنتاجية كبيرة للأصناف التصنيعية للبطاطس في إطار مذكرة التفاهم المشتركة لتحسين سبل معيشة المزارعين وزيادة دخولهم والاستدامة في سلسلة القيمة لمحصول البطاطس، وذلك بحضور شيري كارلين مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، وعمرو إبراهيم مدير فريق بيبسيكو الزراعي.

وقالت شيري كارلين، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، إن الوكالة تستهدف التوسع في نماذج تعزيز قدرات المزارعين على تطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة وخاصة المتعلقة بالمبيدات، وفقا للقواعد الدولية والمعتمدة من وزارة الزراعة المصرية، وترشيد استهلاك الأسمدة والمياه ومستلزمات ال÷نتاج للحصول على أعلى إنتاجية.

وأضافت «كارين» أن خبراء الوكالة تابعوا تطبيق هذه المعايير مما أدى لزيادة إنتاجية البطاطس لدى المزارعين بالقرية لتصل إلى 13 طنا في المتوسط للفدان بدلا من 8 طن في السابق، موضحة أن الممارسات الجيدة في زراعة البطاطس تأتي ضمن برنامج واضح لرفع كفاءة استخدامات الموارد المائية والأراضية.

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وأوضحت مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر أن مزارعي البطاطس نجحوا في تقديم محصول عالي الجودة ذو إنتاجية كبيرة بعد أن تلقوا تدريبات تقنية لزيادة الإنتاج وتحسين الجودة حيث سجل محصول البطاطس هذا العام زيادة تصل إلى 100% مقارنة بمعدل العام الماضي بين مزارعي القرية.

وأشارت إلى أن هذه الممارسات تعتمد على تقديم الدعم الفني من الوكالة للفئات المستهدفة في مختلف المناطق التي يستهدف المشروع.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد أبوالوفا مدير برنامج الزراعة في هيئة المعونة الأمريكية أن الشراكة مع القطاع الخاص تسهم في زيادة دخل المزارعين بالريف المصري من خلال إقامة الروابط الوثيقة مع السوق، وزيادة جودة الحاصلات الزراعية، ومساعدة المزارعين على الارتقاء لمستوى المعايير الدولية المعترف بها فيما يتعلق بالممارسات الزراعية الجيدة.

وأضاف «أبوالوفا» في تصريحات صحفية على هامش الاحتفالية أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بالتعاون مع شركة بيبسيكو تعمل على المساهمة في تحسين إنتاج وجودة البطاطس، وتطوير نماذج جديدة تتضمن منظمات المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة في سلسلة موردي بيبسيكو، موضحا أن هذه الشراكة تعد جزء من الدعم المستمر للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للقطاع الزراعي في مصر، والذي يساعد المزارعين في صعيد مصر على الاعتماد على أنفسهم من خلال إقامة الروابط مع الأسواق المحلية والدولية، والحصول على التمويل اللازم، وزيادة الالتزام بتدابير السلامة والأمن الغذائي.

ومن جانبه قال الدكتور وليد سلام مدير مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري الممول من هيئة المعونة الأمريكية، أن المشروع سيقدم الدعم الفني للازم للمزارعين لإنتاج التقاوي المحلية للأصناف التصنيعية مع تطبيق الزراعة الجيدة التي تؤدي إلى زيادة الإنتاج وزيادة دخل المزارع وتحسين أحواله المعيشية .

زراعة البطاطس في بني سويف

زراعة البطاطس في بني سويف

زراعة البطاطس في بني سويف

زراعة البطاطس في بني سويف

زراعة البطاطس في بني سويف