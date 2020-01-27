مصر | 22 فبراير.. الحكم في دعوى إسقاط عضوية خالد يوسف من البرلمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 22 فبراير.. الحكم في دعوى إسقاط عضوية خالد يوسف من البرلمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يسري الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، تأجيل الحكم في الدعوى المقامة من سمير صبري، المحامي، والتي طالب فيها بإسقاط عضوية المخرج خالد يوسف من مجلس النواب، لجلسة 22 فبراير.وأكد "صبري" في دعواه، أنه لم تخل مسيرة خالد يوسف من الأزمات، حتى بعد أن ترك مجال العمل الفني واتجه للسياسة، ولاحقته عدة فضائح.

وطالبت الدعوى بوجوب إسقاط عضويته في مجلس النواب، لافتقاده أهم شرط لاستمرار العضوية، وهو شرط حسن السمع.