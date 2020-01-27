مصر | حبس راكب عربي 4 أيام لحيازته مخدرات بمطار القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس راكب عربي 4 أيام لحيازته مخدرات بمطار القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة النزهة، بحبس راكب يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بمحاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة وكمية من مخدر الحشيش والأفيون، بمطار القاهرة الدولي.

وجاء ذلك في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران، رقم 772 القادمة من سويسرا، حيث اشتبه ميلاد رسمي، رئيس قسم تفتيش الركاب، وياسر عبدالمنعم، رئيس قسم الأمن الجمركي، في راكب يحمل جنسية دولة أجنبية، يحمل شنطتين كبيرتين وأخرى متوسطة وسمسونايت.

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وبسؤاله عما إذا كانت معه أشياء يستحق عليها سداد ضرائب ورسوم جمركية أو ممنوعة أجاب بالنفي، وبالعرض على مجدي فريد، مدير الجمرك، قرر تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد عثمان، مأمور الفحص، حيث تم تأكيد الاشتباه.

