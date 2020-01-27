شكرا لقرائتكم خبر عن فينيسيا تنظم معرضًا للمستنسخات الأثرية المصرية منتصف فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم مدينة فينيسيا، الإيطالية، معرضا للمستنسخات الأثرية المصرية من إنتاج وحدة إنتاج النماذج والمستنسخات الأثرية بوزارة السياحة والآثار، وذلك ابتداء من نصف فبراير 2020.

وأوضح د. عمرو الطيبي، المدير التنفيذي لوحدة إنتاج النماذج الأثرية بالمجلس الأعلى للآثار، أن هذا المعرض يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الجمهور الإيطالي، وخاصة الأطفال، لزيارة المعرض والتعرف على بعض من أهم كنوز الآثار المصرية القديمة ومعالمها الأثرية والسياحية.

وأكد «الطيبي» أن هذا المعرض يوضح مدى اهتمام وإقبال المواطنين الإيطاليين على التعرف على معالم الآثار والحضارة المصرية القديمة، مما يسهم في الترويج والتسويق لزيارة مصر وتنشيط حركة السياحة الثقافية.