شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعقد مقابلات رؤساء لجان امتحانات الدبلومات الفنية الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة والمديريات سوف تعقد مقابلات المعلمين المرشحين للعمل كرؤساء لجان ومراقبين أوائل بامتحانات شهادة الدبلومات الفنية خلال الأسبوع المقبل، من خلال لجنة تعقد، مؤكدة أن الاختيار سيكون وفق معايير على رأسها عدم وجود مانع قانونى أو قرابة لدى العضو وايضا الكفاءة والخبرة.

وشدّدت وزارة التربية والتعليم أنه يشترط في المرشح ألا يكون لديه مانع يحول دون الاشتراك في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية طبقا للنشرة رقم 1 لسنة 2019، وألا يكون مرشحًا للعمل في مركز توزيع الأسئلة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيراعى أن تكون ترشيحات رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل من فئات (الموجه العام، الموجه الأول، الموجه، مدير الإدارة، مدير المرحلة، مدير المدرسة، كبير المعلمين، معلم خبير، معلم أول أ، رئيس قسم، وكيل أ، وكيل قسم).

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اتاحت التسجيل الإلكتروني لإستمارة التقدم لامتحانات إتمام شهادة الدبلومات الفنية صناعي – زراعي -تجارى، للعام الدراسى 2020/2019، ويمكن للطالب التسجيل من خلال ( كود الطالب و كلمة السر) التى يحصل عليهم من خلال المدرسة المقيد عليها، وتم إتاحة طباعة كلمات السر وتسليمها لطلاب شهادة الدبلومات الفنية.

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وأكدت الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بوزارة التربية والتعليم أن مديرى المدارس الثانوى الفنى سيقدمون الإرشاد والدعم الفنى للطلاب لتسجيل الإستمارة بصورة صحيحة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى الخريطة الزمنية التي تم اقرارها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي ، أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية السبت 16 مايو 2020 .