شكرا لقرائتكم خبر عن تعرفّ على برنامج متطوعي الاتحاد الإفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعقد وزارة الشباب والرياضة «مكتب الشباب الإفريقى» جلسة مفتوحة للشباب للتعرف على برنامج متطوعى الاتحاد الإفريقى وإتاحة الفرصة أمام الشباب للمشاركة في البرنامج، بعد غد الأربعاء، الموافق 29 يناير الجارى، بمعرض الكتاب بالتجمع الخامس، بقاعة المبادرات وشباب إفريقيا بلازا (١)، في تمام الواحدة ظهراً. وتتضمن الجلسة عرض تجارب متطوعى «دفعة النيل 2019» باعتبارها الدفعة الأكبر في تاريخ البرنامج منذ إطلاقه للاستفادة من مبادراتهم من أجل تنمية القارة الإفريقية.

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