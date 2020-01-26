شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من توسعة كورنيش سوهاج الغربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع توسعة الكورنيش الغربي بمدينة سوهاج، بالتزامن مع أعياد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير.

وأوضح المحافظ في تصريحات، الأحد، أن المرحلة الأولى من المشروع جرى تنفيذها بطول 1200 متر، وعرض 24.5 متر، في المسافة من أمام مديرية التربية والتعليم وحتى نفق الشهيد اللواء نبيل فراج «النفق القبلي»، بتكلفة إجمالية بلغت 184 مليون جنيها.

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وأشار المحافظ إلى أن المشروع يتم تنفيذه على 3 مراحل بالتعاون بين جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة (الجهة المنفذة للمشروع)، ومديرية الطرق، وجهاز حماية النيل بالمحافظة، وكلية الهندسة بجامعة سوهاج، ومن المقرر أن يصبح عرض طريق الكورنيش بعد التوسعة 24 مترا، ليكون مرور السيارات في 3 حارات في كل إتجاه، وذلك بعد تنفيذ أعمال توسعة بعرض 9 أمتار ناحية النيل بواسطة ركائز خرسانية وخوازيق على حدود النيل، واستغلال المنطقة أسفل الكورنيش لعمل ممشي على النيل بعرض 4 أمتار، ومحلات، وكافيتريات، وأماكن ترفيه كواجهة حضارية لأبناء المحافظة ومتنفس طبيعي لهم.

وأكد المحافظ أن مشروع توسعة الكورنيش الغربي يعد مشروع حيوي وسياحي هام لأبناء المحافظة، وأحد المشروعات التي ستوفر العديد من فرص العمل من خلال المحلات التجارية التي تم إنشاؤها أسفل التوسعة، والتي يصل عددها إلى 210 محل تجاري سيتم طرحها لشباب المحافظة فور الانتهاء من المشروع، لافتا إلى أن المشروع صادفته بعض المعوقات وتوقف لفترة طويلة، حتى تم الانتهاء من رفع كفاءة وقدرة شبكة مياه الشرب والصرف الصحي، والبنية التحتية، وكافة المرافق لاستيعاب التوسعات السكانية المستقبلية.

وأوضح أن المشروع سيحقق طفرة كبيرة في سوهاج، فهو يسمح بوجود أنشطة متعددة على الكورنيش بعد التوسعة، وتخفيف الضغط من على الشوارع الرئيسية بمدينة سوهاج مثل شارعى 15، والجمهورية، من خلال نقل بعض الأنشطة من هذه الشوارع إلى الكورنيش، كما سيسهم مشروع التوسعة في حل مشكلة ازدحام السيارات على طريق الكورنيش، ويمثل المشروع شريانا حيويا وهاما للحركة المرورية بمدينة سوهاج في ظل زيادة عدد السيارات التي تستخدم طريق الكورنيش، مؤكدا على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن متابعة تنفيذ المشروعات القومية والتنموية، وحل جميع المشكلات التي تواجه سرعة التنفيذ، والانتهاء من تلك المشروعات في أقرب وقت.

وقال المحافظ إن أهالى المحافظة تحملوا كثيرا من أعباء العمل بالمشروعات الخدمية والتنموية خلال الفترات الماضية، مؤكدا أن الأيام القليلة القادمة ستحمل مفاجآت سارة لهم بشأن تلك المشروعات.