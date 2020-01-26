شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 9 مخابز بلدية مخالفة والتحفظ على سجائر مجهولة المصدر في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الاسكندرية، إن إدارة برج العرب شنت حملة مفاجئة على منطقة الهانوفيل بالعجمى رداً على شكوى وردت من احد المواطنين على بوابة الشكاوى الالكترونية للمديرية من وجود سجائر مجهولة المصدر وبيع سجائر بسعر أزيد، وأسفرت الحملة عن ضبط مخالفات، وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية حيال اصحابها.

وأوضح «سعدالله» في تصريحات، الأحد، أن الحملة حررت محضر حيازة وبيع سجائر مجهولة المصدر بمنطقة الهانوفيل محل الشكوى، وتم تحريز 250 علبة سجائر مجهولة المصدر ومحضرين بيع سجائر بسعر أزيد في منطقة الهانوفيل محل الشكوى، و3 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و4 محاضر عدم الاعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و9 محاضر لمخابز بلدية مخالفة، منها محضرين نقص وزن و4 محاضر توقف مخابز بلدية عن العمل دون اذن مسبق من التموين.

وأشار «سعدالله» إلى أنه تم تحرير محضر إدارة وتشغيل مخبز سياحى دون ترخيص ومحضر عدم الاخطار عن حركة السلع الغذائية لأحد الثلاجات ومحضر استخدام مطبوعات في تغليف سلع غذائية بالأسواق.