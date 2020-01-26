شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: الفراغ طاقة سلبية تدمر الشباب.. وغياب الهواية يؤدي للمرض النفسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء السبت، عظة روحية بمركز لوجوس في دير وادى النطرون خلال لقائه مجمع كهنة الإسكندرية، تحت عنوان «الكاهن واكتشاف الطاقات».

وقال البابا: «الأب والأم يكتشفان الحواس والمواهب في أبنائهم بالجسد، والكاهن في الكنيسة أب لأبناء كثيرين، لذلك عليك أن تكتشف طاقات ومواهب أولادك»، مشيرًا إلى أن «الفنان الشهير بيكاسو قال: كل إنسان يولد فنان لكن المشكلة كيف نحفظه فنان».

أضاف: «أقول قصة صغيرة.. أم لديها ابن وابنة وجدت ابنها يقوم برسم بورتريه لأخته، وكان الرسم عبارة عن شخبطة، فأخذت الورقة وفرحت بها وحضنته وقبلته، وعندما أصبح فنانًا مشهورًا قال: أظن أن حضن وقبلة أمي جعلت مني فنانًا مشهورًا».

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ووجه البابا حديثة للكهنة قائلا: «هناك بعض العلامات على اكتشاف المواهب والطاقات منها: اخلق جو تشجيعي داخل كنيستك وخدمتك: نظرة، ابتسامة، تشجيع، هدية، إعجاب، يوجد عندنا للأسف نقص في التشجيع. وابحث عن الهواية في كل شخص».

أضاف: «ابحث عنها في أركان الشخصية مثل هواية فنية رياضية وترجمة وأدب وقراءة، فالشخص الذي بلا هواية أكثر عرضة للأمراض النفسية، لذلك الهواية وسيلة الوقاية من الأمراض النفسية والإرشاد الدائم لقراءة كتب العظماء والمشاهير: مثل قديسين الكنيسة».

تابع: «يوجد أيضًا رموز وعظماء في كل مجالات الحياة مثل ألكسندر فلمنج مكتشف البنسلين ونلسون منديلا وغاندي وبيل جيتس والمحليين مثل الدكتور مجدي يعقوب والدكتور أحمد زويل والدكتور فاروق الباز».

مضى قائلًا: «قدم مشاهد وذكريات إيجابية من خبراتك: النواحي الإيجابية والنماذج المشرفة في مشوار حياتك وحياة السابقين، وضع أولادك في وضع استنفار دائم للطاقة. الفراغ يشحن طاقة سلبية تخرج بطريقة منفرة ومدمرة، لذلك استنفر طاقة ابنك البدنية في طريقة إيجابية».

واختتم البابا قائلًا: «من بعض سمات اكتشاف الطاقات أن تكون غير مرتبط بسن معين، أطفال، شباب، شيوخ، وغير مرتبط بمجال معين».